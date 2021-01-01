نقل المتوفين الثلاثة في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية إلى مستشفى السنبلاوين المركزي

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم؛ إثر تصادم قطار بسيارة ملاكي تصادف مرورها بمزلقان بدندة بالقرب من قرية طرانيس العرب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية طرانيس العرب بتصادم قطار بسيارة ملاكي وتوقف حركة القطارات بخط المنصورة -الزقازيق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وشرطة النقل والمواصلات وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ملاكي ماركة "تويوتا" تحمل لوحات معدنية رقم (د ط ف ٦٤٧١) اثناء عبورها المزلقان بصورة عشوائية، وأثناء مرور القطار اصطدم بالسيارة وبداخلها ثلاثة أشخاص توفوا في الحال، وتبين أنهم "بكر جوده، ومحمود الديب وشقيقة السيد الديب".

تم نقل المتوفين إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، ورفع آثار الحادث.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.