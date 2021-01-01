قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة قامت بتجهيز 125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المكاتب المخصصة لتطعيم المسافرين إلى الخارج البالغ عددهم 125 مكتب موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف خالد مجاهد أن المواطن الراغب في إجراء التطعيم قبل السفر يختار المحافظة الراغب في التطعيم بها ثم يظهر له مراكز المسافرين المتوفرة في هذه المحافظة ثم يختار أحد المراكز لتلقى التطعيم ثم يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة بعد التسجيل عبر الإنترنت.

واستطرد متحدث وزارة الصحة أن الخطوة التالية هي التوجه إلى مركز التطعيم للمسافرين للحصول على اللقاحات المطلوبة الخاصة بأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج ويحصل المسافر على الشهادة مختومة من نفس المركز الذي تلقى به التطعيم.

وكشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم العمل في الـ 125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، بعدما تم تشغيلها بشكل تجريبي بداية من اليوم الخميس.