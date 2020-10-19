ندوة عن تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء

نفذت مؤسسات مجتمع محلي معنية بالتنمية المحلية ندوة تحت عنوان "برنامج السلامة البحرية والمحافظة علي المخزون السمكي ببحيرة البردويل" وذلك بمقر إدارة البحيرة بالتلول برعاية مؤسسة كنوز البردويل والجورة للتنمية المحلية.

واستعرض المشاركين في الندوة التجارب و البحوث عن تنمية وتطوير الثروة السمكية بشمال سيناء عامة وبحيرة البردويل خاصة تحت عنوان "دور الارشاد الزراعي في دعم قطاع الصيد بالمحافظة".

كما أبرز الدكتور سليمان عياش المدرس بكلية الزراعة دور جامعة العريش كبيت خبرة لكل المشاريع التنموية علي أرض سيناء ووجود كوادر علمية بالجامعة قادرة علي الارتقاء بجودة الحياة بالمجتمع السيناوي والمصري تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.

وعرض الدكتور سليمان عياش خطوات وآمال إقامة مجتمع تنموي مستدام بشمال سيناء ومنه مجتمع الصيادين ببحيرة البردويل ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وإلحاقا بها مبادرة حياة كريمة لرئيس الجمهورية، واستكمالا بموافقة مجلس النواب أمس علي انشاء جهاز تنمية البحيرات المصرية والذي يعول عليه الكثير في إقامة تنمية حقيقة مستدامة لكل ما يتصل بالمنتج السمكي، ورؤية أن كل برامج تطوير بحيرة البردويل وما يقابلها من البحيرات المصرية تندرج ذلك تحت رؤية موحدة تتلخص في "بناء مجتمع تنموي حديث ببحيرة البردويل، يتمتع أفراده بمؤشرات مرتفعة من التطور التكنولوجي، وتقل فيه الفجوة التكنولوجية بما يسمح لهم بالاستدامة في الانتاج والتطور".