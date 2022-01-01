بلينكن يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي لافروف حول إمكانية إطلاق سراح سجينين أمريكيين

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه أجرى محادثاث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول احتمال إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين سجنتهما موسكو، وهي أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

أوضح بلينكن في واشنطن أنهما أجريا "محادثة صريحة ومباشرة" صباح اليوم الجمعة بشأن عرض إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير وبول ويلان.

وقال بلينكن "لقد ضغطت على الكرملين لقبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن بول ويلان وبريتني جرينر".

كما تحدث بلينكن مع لافروف بشأن الحرب في أوكرانيا، قائلا إن خطط استبدال الحكومة الأوكرانية وضم الأراضي أمور "لن يتم قبولها أبدا" على حد قول بلينكن.