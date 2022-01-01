 مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسته الثالثة ظهر غد السبت - بوابة الشروق
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مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسته الثالثة ظهر غد السبت

أحمد عويس
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:43 م

وضع اقتراحات المحاور الاقتصادية والاجتماعية.. وحسم صياغة المادة 18 من اللائحة

صرّح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث، يوم السبت 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتان المُشكّلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.

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