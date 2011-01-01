أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط عملية إرهابية كان يخطط لتنفيذها في أماكن تجمع الجمهور بمقاطعة ليبيتسك بوسط روسيا.

وذكرت المخابرات الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - "أنه بفضل أعمال التحري والتحقيق تم كشف واعتقال 3 مواطنين من أوكرانيا، في مقاطعة ليبيتسك، ينتمون إلى مجموعة استطلاع وتخريب قامت بتشكيلها المنظمة الأوكرانية (القطاع الأيمن) بإشراف جهاز الأمن الأوكراني، وتسللوا إلى الأراضي الروسية بهدف تفجير عبوات ناسفة شديدة القوة في أماكن تجمع الجمهور بمدينة ليبيتسك".

وأوضحت المخابرات الروسية، أنه تم العثور داخل وكر العصابة الإرهابية، على مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وكذلك وسائل للاتصال وفيها مراسلات الإرهابيين مع المشرفين عليهم من الجانب الأوكراني، لافتة إلى أن التحقيق مع المعتقلين لا يزال مستمرا، وفي نهايته سيتم توجيه التهم ضدهم وتقديمهم للعدالة.