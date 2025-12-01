انخفاض عدد الموافقات على طلبات التمويل العقاري في بريطانيا خلال أكتوبر

تراجع عدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري التي تمت الموافقة عليها في بريطانيا خلال أكتوبر الماضي مع تراجع الطلب على شراء المساكن قبل إعلان الحكومة لميزانية الخريف، بحسب بيانات بنك إنجلترا المركزي.

وذكر بنك إنجلترا أن إجمالي عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها تراجع خلال أكتوبر بمقدار 600 طلب إلى65 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون وصول عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 64 ألف طلب فقط.

بلغ معدل الفائدة "الفعال"، وهو الفائدة الفعلية المدفوعة على القروض العقارية الجديدة 17ر4% خلال أكتوبر، مقابل 19ر4% خلال سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير/فبراير 2023.

وخلال الشهر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4% وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2023. وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات منذ أغسطس 2024.

في الوقت نفسه، انخفض صافي اقتراض الأفراد من قروض التمويل العقاري إلى 3ر4 مليار جنيه إسترليني، مقابل 5.2 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر. وبالمثل انخفض إجمالي قيمة الإقراض إلى 5ر24 مليار جنيه إسترليني مقابل 8ر24 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها.

وانخفضت القروض الاستهلاكية للأفراد للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 1ر1 مليار جنيه إسترليني خلال أكتوبر مقابل 4ر1 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق.

وسددت الشركات البريطانية قروضًا صافية بقيمة 1ر1 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر مقابل صافي سداد بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني خلال سبتمبر.