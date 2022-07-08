يبدو أن حلم فريق الوداد بالتتويج بأول ثلاثية تاريخيه تبخر بعدما تلقى هزيمة من نهضة بركان بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي اقيم مساء الخميس، في نهائي كأس العرش المغربي.

وانتهى الوقت الاصلي من المباراة التي اقيمت على ملعب مولاي عبد الله، بالتعادل السلبي بدون أهداف لتلجأ المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لنهضة بركان الذي أضاف اللقب المحلي إلى لقبه القاري في الكونفدرالية.

وحرم نهضة بركان، فريق الوداد من أول ثلاثية في تاريخه بعدما حصل على لقب الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وحضر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، المباراة من المدرجات وكان المساند الأول للفريق البيضاوي من أجل كتابة تاريخ لم يحدث من قبل.

وكان الوداد قد تأهل إلى النهائي بعدما فاز على الفتح الرباطي في نصف نهائي كأس العرش بركلات الترجيح، أما نهضة بركان فصعد إلى نفس الدور بعد الفوز على يوسيفية برشيد بركلات الترجيح أيضا.