موسكو تحمل كييف مسئولية قصف مدينة تاجانروج جنوبي روسيا

حملت موسكو، الجمعة، كييف مسؤولية ضربة صاروخية في مدينة تاجانروج جنوبي روسيا، أسفرت عن إصابة 15 شخصا على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليجرام يوم الجمعة: «نظام كييف شن هجوما إرهابيا .. على البنية التحتية السكنية في مدينة تاجانروج».

واعترض الدفاع الجوي الروسي الصاروخ، لكن كانت هناك أجزاء من الحطام لا تزال تتطاير في السماء.

وسجلت السلطات الروسية بعد ظهر الجمعة، أضرارا بالقرب من مقهى في وسط تاجانروج. ووفقا لحاكم منطقة روستوف فاسيلي جولابيف، أصيب 15 شخصا، جرى نقل تسعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لموسكو، تردد أن الأوكرانيين قد حولوا نظام الصواريخ المضاد للطائرات إس-200 إلى سلاح هجومي واستخدمته في الهجوم. ولم يتسن التحقق من ذلك. ولم تصدر أوكرانيا بشكل أولي بيانا رسميا بذلك.

وقال جولابيف، على تليجرام، إنه لم يكن هناك خسائر في الأرواح. وفتحت الشرطة تحقيقا في الهجوم.

وتظهر الصور التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، دمارا شديدا في الشارع. وعرضت لقطات مصورة سحابة هائلة من الدخان فوق المدينة.

وأعلن جولابيف في وقت لاحق، إطلاق صاروخ ثان فوق منطقة أزوف، وهي ليست بعيدة عن تاجانروج، وتردد أن الحطام سقطت في منطقة غير مأهولة ولم تتسبب في أي أضرار. ولم يتسن مجددا التحقق من المعلومات الروسية من جهة مستقلة.

وتقع تاجانروج على بحر أزوف بالقرب من منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية. وتقع على بعد حوالي 120 كيلومترا من خط الجبهة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو، صباح الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين على تليجرام، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

ولم يحدث أي دمار أو إصابات، لكن لم يتم ذكر تفاصيل أخرى بما في ذلك موقع المسيرة.

وهذه، المرة الثانية خلال هذا الأسبوع، التي تقول فيها روسيا إنه جرى إسقاط طائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو.

ورفضت كييف مساء الجمعة، تحمل مسئولية القصف الصاروخي في وسط مدينة تاجانروج.

وقال أمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف، على تويتر: «ما يحدث في تاجانروج ليس سوى أعمال لا تتسم بالكفاءة لمشغلي أنظمة الدفاع الجوي الروسي».