حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 345 مليون دولار في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوّض وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتوجيه مساعدات إلى تايوان بقيمة 345 مليون دولار ستشمل الدفاع والتعليم والتدريب العسكري، حسبما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت.

وتعد هذه المساعدات أول حزمة رئيسة لإدارة بايدن تعتمد على المخزونات الأمريكية المباشرة لمساعدة تايوان في مواجهة الصين، وهي ذات الطريقة المعتمدة لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

ويأتي إعلان الإدارة الأمريكية في أعقاب الحوار الذي انطلق مجددا بين الولايات المتحدة والصين وشهد سلسلة من الزيارات إلى بكين أجراها كبار المسئولين الأمريكيين من بينهم وزير الخارجية بلينكن ووزير الخزانة جانيت يلين والمبعوث الخاص لشئون المناخ جون كيري.