زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في باخموت

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة الشرقي في باخموت، وأثنى على قواته وأكد لهم أنهم يقومون بعمل بطولي.



وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة، وفقا لوكالة رويترز.



وأثنى الرئيس الأوكراني على قوات العمليات الخاصة والقوات الأوكرانية، وكتب "تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقا".



من جهة أخرى، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، بأن جنودا أوكرانيين شوهدوا وهم يستخدمون صواريخ كورية شمالية قالوا إن دولة "صديقة" استولت عليها من سفينة ثم سلمتها لأوكرانيا.



وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس. وفي هذا السياق، تتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة منها شحنات تقول إنها تتم عن طريق البحر، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك ولم يتم رصد أسلحة كورية شمالية على نطاق واسع في ساحات القتال في أوكرانيا.