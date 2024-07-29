ألمانيا تدعو إيران والأطراف الأخرى لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

قال متحدث ألماني، اليوم الاثنين، إن برلين تدعو جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط لا سيما إيران إلى منع حدوث تصعيد، وذلك بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى مطلع الأسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي دوري إن برلين "تدرك بما لا يدع مجالا للشك" أن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران هي من نفذت الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتحالفون مع إيران ساهمت هي الأخرى بشكل كبير في زعزعة استقرار المنطقة في الأسابيع الماضية.

وفاقم الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع المخاوف من اندلاع صراع أوسع في المنطقة التي تشهد بالفعل تصاعدا للتوترات منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من تسعة أشهر.

وقال المتحدث إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تحدثت إلى عدة مسؤولين من بينهم نظيرها اللبناني في مسعى "لتهدئة الوضع ومنع التصعيد".

ونصح المتحدث الألمان في لبنان، الذين يقدر عددهم بنحو 1300، بمغادرة البلاد "بشكل عاجل" ما دام كان هذا ممكنا. وأضاف "نشعر بقلق بالغ بشأن وضع الألمان على الأرض ونعمل على الترتيب لما يتعين الترتيب له".