 ألمانيا تدعو إيران والأطراف الأخرى لمنع التصعيد في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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ألمانيا تدعو إيران والأطراف الأخرى لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 6:15 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 6:15 م

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