سريلانكا تعتزم طرح مناقصة لبناء صالة ركاب في المطار الدولي بتمويل ياباني

قال رئيس شركة خدمات المطارات والطيران (سريلانكا) الخاصة أثولا جالكيتيا، إن الشركة تعتزم طرح مناقصة في منتصف سبتمبر لبناء صالة ركاب ثانية في المطار الدولي الرئيسي في سريلانكا، بعد أن أتاحت إعادة هيكلة الديون الثنائية توفير التمويل الياباني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جالكيتيا قوله للصحفيين، اليوم الاثنين، إن الشركة الأصلية المكلفة ببناء صالة الركاب أنهت العقد بعد إكمال 5% فقط من البناء، عندما تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها السيادية في عام 2022.

وقال جالكيتا إن وكالة التعاون الدولي اليابانية وعدت بتمويل الفجوة لتغطية ارتفاع التكاليف وبعض التعديلات في التصميم لتلبية أحدث الشروط التنظيمية.

وأضاف جالكيتا أن حركة الركاب الدولية في سريلانكا زادت بنسبة 26% لتصل إلى 39ر4 مليون راكب في الأشهر الستة حتى يونيو 2024 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتابع أن عدد الركاب على مدار العام من المتوقع أن يتراوح ما بين 8 إلى 9 ملايين راكب.