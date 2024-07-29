قصور الثقافة تطلق مشروعا تدريبيا لتأهيل طلاب جامعة سوهاج لجمع التراث الشعبي بالمحافظة

أطلقت هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المشروع التدريبى لتأهيل الطلاب المشاركين على جمع مادة التراث والمأثور الشعبي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حساني النعماني,

يشارك بالمشروع عدد من باحثي أطلس المأثورات الشعبية بالهيئة، ويتضمن ثلاث محاضرات نظرية، عقدت أولها عن مفهوم "التراث وتعريفاته وأقسامه" وقدمها الباحث طه إسماعيل، وتعقد الثانية والثالثة حول موضوعات التراث المتنوعة، وأساليب جمع المأثور الشعبي، بجانب تطبيقات عملية للجمع الميداني للمادة الشعبية تحت إشراف الباحثين د. رأفت الرميلي، وعرفة سبيكة، ومحمد عيد وأمجد صموئيل وشهاب عماشة من جميع مراكز المحافظة، وبإشراف ومتابعة د.ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والتراثية بالجامعة والمشروع يشارك به عدد 120 طالبا من أبناء الجامعة، ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

وأوضحت د. الشيماء الصعيدى - مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، أن المشروع لا تتوقف حدوده عند الجمع التراثي وإنما يتجاوزه إلى السعى لتأهيل باحثين ومراسلين جدد لجمع وتوثيق المادة الشعبية باعتباره جزءا من المشروع الأسمى لأطلس المأثورات الشعبية.

المشروع التدريبي تعقده الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع مركز الحرف اليدوية والتراثية بجامعة سوهاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أنشطة صيفية مكثفة تتنوع بين المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات.



