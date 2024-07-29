ديوكوفيتش يهزم نادال في قمة تنس الأولمبياد

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في قمة مباريات الدور الثاني في منافسات فردي التنس، بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، على غريمه الإسباني رافائيل نادال، اليوم الإثنين.

ونجح ديوكوفيتش المصنف الأول على البطولة، في التغلب على نادال، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-4) في غضون ساعة و43 دقيقة.

كما تغلب الروسي رومان سافيولين، على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-0) و(7-6)، لينتظر في الدور الثالث، الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز والهولندي تالون جريكسبور.

وفي فردي السيدات، تأهلت الأمريكية كوكو جوف، إلى الدور الثالث، بعد التغلب على الأرجنتينية ماريا كارلي، بمجموعتين دون رد بواقع (6-1) و(6-1)، لتواجه في الدور التالي، الكرواتية دونا فيكيتش.