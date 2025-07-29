العراق ينفي عمليات تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تابعت ما طُرح مؤخراً من مزاعم باطلة في أحد البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، بشأن وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية"، نافية "هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي دليل واقعي".

وأضافت أن "الحدود العراقية السورية مؤمّنة بقطعات قوية ومتكاملة، وسلسلة تحصينات رصينة، ومنظومة مراقبة ذكية، وتدار بجهد ميداني واستخباري عالي التنسيق من قبل قيادة قوات الحدود، يضمن السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي، ويحول دون أي خرق أمني أو تهديد لسيادة البلاد".

وأكدت أن "الجهات الأمنية المختصة لم تؤشّر في هذا الشأن أي حالة تسلّل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية".

ودعت "جميع وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى التنسيق المسبق لتنظيم زيارات ميدانية إلى أي من القواطع الحدودية، للاطلاع عن كثب على مستوى الجاهزية الأمنية والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات وجهود قوات الحدود".

وذكرت أن "ترويج مثل هذه الإدعاءات المضللة دون تقديم أدلة موضوعية لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تسعى إلى إرباك الرأي العام والنيل من جهود مؤسسات الدولة الأمنية".

ولفتت إلى أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يروّج لمثل هذه الأكاذيب، استناداً إلى ما يتيحه القانون العراقي".