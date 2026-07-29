- مستشفيات الجامعة تشهد افتتاحات وتطويرات شاملة

أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، شهدت اليوم الأربعاء، افتتاح وتدشين سلسلة من المشروعات الطبية والتطويرية الكبرى، والتي شملت إحلال وتجديد وحدات متخصصة، ودعم المعامل المركزية بأحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التحول الرقمي الشامل.

وأوضح أن الافتتاحات شملت تطويرات وافتتاحات بالمستشفى الرئيسي، تحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى، إذ تم افتتاح وحدة طوارئ الكلى الصناعية الجديدة، تحت إشراف الدكتورة عفت التوني، رئيس وحدات الكلى الصناعية بالمستشفيات الجامعية، وبحضور المهندس محمد بركات، نائبًا عن مؤسسة "إي أف جي" للتنمية، عقب عمليات الإحلال والتجديد بها، بتكلفة بلغت (22) مليون جنيه، لتصبح أول وحدة متخصصة للغسيل الكلوي تعمل بنظام الطوارئ الكامل.

كما أن الوحدة الرئيسية مقامة على مساحة 660 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة وحدة معالجة المياه 100 متر مربع، وبلغت أعمال الإحلال والتجديد (7) ملايين جنيه، وقد جُهزت الوحدة بأحدث التقنيات الطبية؛ حيث تضم (25) جهاز غسيل كلوي أساسيًا، إلى جانب (10) أجهزة احتياطية مخصصة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأعطال، وذلك بإجمالي تكلفة مالية تقارب 15 مليون جنيه.

وتتمتع الوحدة بطاقة استيعابية وتجهيزية متميزة لتلبية الاحتياجات العلاجية؛ حيث تضم (84) جلسة لخدمة (7) مرضى من المصابين بفيروس B، و(168) جلسة لخدمة (14) مريضًا من المصابين بفيروس C، فضلًا عن تخصيص نحو 1010 إلى 1440 جلسة غسيل كلوي للطوارئ شهريًا، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتقدم الوحدة خدمات الغسيل الكلوي العاجل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة المحولة من أقسام الاستقبال العام والرعاية الحرجة بمستشفيات جامعة أسيوط، إلى جانب استقبال الحالات الواردة من مختلف المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، وتحتوي الوحدة على وحدة متطورة لمعالجة المياه مزودة بنظامين، هما: "Ultra Pure Water" و"Non-Infected Water System".

وجرى تخصيص صالة انتظار واسعة مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة منهم، ومزودة بشاشة عرض تليفزيونية، كما تم افتتاح وحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة، تحت إشراف الدكتور محمد اليمني، رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتورة سهير قاسم، رئيس وحدة المسنين وأمراض الشيخوخة، وتتكون من (11) غرفة، منها (4) غرف للسيدات، و(4) غرف للرجال، و(3) غرف عناية متوسطة، بسعة (23) سريرًا.

فيما تم افتتاح وحدة الليزر عقب عمليات الإحلال والتجديد، تحت إشراف الدكتورة داليا عبد العزيز، رئيس قسم الأمراض الجلدية، والدكتورة نجوى عيسى، رئيس وحدة الليزر، وقد بلغت تكلفة تجديد الوحدة ( 8 ) ملايين جنيه، وتعد وحدة متكاملة تضم (5) أجهزة ليزر، حيث تضم (2) جهاز أكزيمر ليزر لعلاج مرضى الصدفية والبهاق والإكزيما والثعلبة، و(2) جهاز فراكشنال CO2 لعلاج مرضى الندبات والحروق وما بعد العمليات الجراحية وآثار حب الشباب، وجهاز Q Switched لعلاج حالات التصبغات بأنواعها المختلفة والوحمات الدموية.

وافتتح قسم العلاج الخاص المميز بالطابق الرابع عقب عمليات الإحلال والتجديد، تحت إشراف الدكتور سمير كمال، نائب مدير المستشفى الرئيسي لشئون العلاج بأجر، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 6.5 مليون جنيه، وقد شملت إحلالًا كاملًا للبنية التحتية، وتجديدًا للحوائط والأرضيات وشبكات الكهرباء ودورات المياه.

كما تم افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي عقب عمليات الإحلال والتجديد، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن مجلي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتدخلية والتصوير الطبي، وبلغت تكلفة جهاز الرنين 32 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير 2 مليون جنيه.

وشهدت الوحدة إنشاء وتجهيز أول وحدة تخدير ملحقة بالرنين المغناطيسي في صعيد مصر، والتي تم تصميمها خصيصًا لتخدير الأطفال والكبار أثناء الفحوصات الدقيقة.

وشهد المستشفى الرئيسي تطوير وتحديث المعمل المركزي الرئيسي والمعامل الفرعية بمختلف المستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية حوالي 131 مليون جنيه، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هبة عبد الحفيظ، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير بنك الدم، وشمل التطوير إدخال عدد من الأجهزة الحديثة.

كما تم افتتاح مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، بحضور الدكتور طارق الجمال، أستاذ جراحة العظام ورئيس جامعة أسيوط السابق، ومؤسس مركز الجراحات الميكروسكوبية، وتحت إشراف الدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية وجراحة اليد، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه.

وتضمنت افتتاح (6) عيادات خارجية تقدم خدماتها لمرضى جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية لكافة المرضى المترددين من محافظات الصعيد.

كما تم افتتاح وتجهيز (4) غرف عمليات وفق أحدث المعايير للتعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة، إلى جانب غرفة إفاقة تضم (6) أسرة، بالإضافة إلى تخصيص (10) غرف عناية مركزة مجهزة بأحدث المعدات.

وشهد مستشفى الأطفال عدة افتتاحات، تحت إشراف الدكتور ياسر فاروق، مدير المستشفى، وبحضور الدكتور إبراهيم علي إبراهيم، رئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتورة أسماء الكحكي، نائب مدير المستشفى، حيث تم افتتاح عيادة عيون الأطفال بتكلفة بلغت مليونًا و600 ألف جنيه، وتضم (5) أجهزة، وهي: "جهاز المصباح الشقي للفحص الشامل للعين، وجهاز فحص قاع العين، وجهاز لفحص قياسات النظر بالكمبيوتر، وجهاز فحص يدوي، وجهاز فحص نظر بالكمبيوتر المحمول للأطفال دون الثلاث سنوات".

كما تم افتتاح غرفتي عمليات الطوارئ، بتكلفة وصلت إلى (6) ملايين جنيه، وتتضمن عدد (2) طاولة عمليات، وعدد (2) جهاز تخدير، وعدد (2) كشاف عمليات.

فيما تم افتتاح غرفة المراقبة المركزية، تحت إشراف علي بوشي، مدير إدارة الأمن بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة وصلت إلى مليون و300 ألف جنيه، وهي غرفة مزودة بأحدث أنظمة المتابعة الرقمية والتكنولوجية المتطورة.

وشهد مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، تحت إشراف الدكتور طارق راجح، مدير المستشفى، افتتاح استقبال الطوارئ عقب عمليات الإحلال والتجديد، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الطارئة، إذ تم تجديد وتجهيز استقبال الطوارئ بالمستشفى بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ (12) سريرًا، موزعة على النحو التالي: (6) أسرة مخصصة لقسم الرجال، و(6) أسرة مخصصة لقسم السيدات.

وجرى الإعلان، على هامش الافتتاحات، عن بدء تنفيذ مشروع الميكنة بمستشفى "صحة المرأة" ومستشفى "جراحة المسالك البولية والتناسلية"، تحت إشراف الدكتورة داليا جلال مهران، المشرف على وحدة الميكنة بالمستشفيات الجامعية.

ويأتي ذلك في إطار خطة المستشفيات الجامعية نحو التحول الرقمي الشامل، ولوحدة الميكنة المركزية دور متميز في تنفيذ هذا المشروع، الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمستشفيات الجامعية، ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع المبادرة الرئاسية للتحول الرقمي، ويستهدف رقمنة الخدمات الصحية لضمان سرعة ودقة الأداء، وتحسين جودة الرعاية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة تخدم المريض والمنظومة الطبية على حد سواء، وقد بلغت تكلفة البنية التحتية لهذا المشروع ما يزيد على 400 مليون جنيه.

وشهدت الافتتاحات حضور الدكتور مصطفى فايز، مدير مستشفى الطلاب الجامعي، والدكتور محمد صفوت، نائب مدير المستشفى الرئيسي للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور محمد فاروق، نائب مدير مستشفى الإصابات للشئون الإدارية، والدكتور سعيد متولي، نائب مدير مستشفى الإصابات لشئون الإصابات والطوارئ، والدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم، المستشار الهندسي لجامعة أسيوط، والمهندسة عبير بخيت، مساعد المستشار الهندسي للشئون الهندسية بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة إحسان علي حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية.



