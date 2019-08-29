وقع أكثر من 4ر1 مليون بريطاني اليوم الخميس على عريضة إليكترونية تطالب بعدم تعليق عمل البرلمان البريطاني حتى إرجاء أو إلغاء موعد تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر في 31 من أكتوبر القادم.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن العريضة نصت على ضرورة عدم حل أو إرجاء عمل البرلمان حتى أن يتم مد فترة تنفيذ الماد 50، التي تنظم آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء اعتزام بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الشبكة أن عددا من المشرعين بمجلس العموم البريطاني حثوا المواطنين على زيادة عدد التوقيعات على العريضة المعارضة لتعليق برلمان بلادهم، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم التاسع أو الثاني عشر من شهر سبتمبر القادم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس الأربعاء، أن سيتم عرض أجندة تشريعية محلية جديدة في الكلمة التي ستلقيها الملكة إليزبيث الثانية في الـ14 من أكتوبر القادم، ما أثار موجة من الغضب في الوسط السياسي البريطاني.

يذكر أن قرار تعليق مجلس العموم البريطاني يعوق محاولة تصويت نوابه ضد "بريكست" بدون اتفاق، لما سيترتب عليه من عواقب اقتصادية وخيمة بالنسبة لبريطانيا.