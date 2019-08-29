قائد سابق في «فارك» يدعو إلى حمل السلاح بعد 3 سنوات من اتفاق سلام مع كولومبيا

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دعا قائد سابق بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) رفقائه لحمل السلاح، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة بعد 3 سنوات تقريبا من توقيع المتمردين اتفاق سلام مع بوجوتا.

يظهر إيفان ماركيز في مقطع مصور جرى تداوله، اليوم الخميس، ويعلن فيه بدء "مرحلة جديدة من الكفاح المسلح".

ويظهر مقطع الفيديو ماركيز –وهو أحد الممثلين الرئيسيين لفارك الذين تفاوضوا على اتفاق السلام في 2016- محاطا بمجموعة من الأشخاص مرتدين ملابس مموهه، وبعضهم قادة سابقين بالجماعة المتمردة.

ويقول ماركيز في المقطع، إن رفقائه يجب أن يحملوا السلاح لأن الحكومة الكولومبية "خانت" اتفاق السلام.