أوليج ماتيتسين: أثق في استقلالية الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أوليج ماتيتسين وزير الرياضة الروسي اليوم السبت، إنه واثق أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ستواصل العمل بشكل مستقل، وذلك بعد إقالة رئيسها.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن ماتيتسين قوله إن استقلالية الوكالة كانت "شرطا مهما لحماية مصالح رياضيينا الشرفاء".

وحذرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من قبل بضرورة بقاء الوكالة الروسية مستقلة حتى بعد إقالة رئيسها يوري جانوس أمس الجمعة. وجاء القرار بعد فتح تحقيق في مزاعم مخالفات مالية وتشغيلية.

وكان جانوس، الذي ترأس الوكالة لمدة ثلاثة أعوام، منتقدا صريحا لممارسات مكافحة المنشطات في روسيا، وقال إنه لا يوجد عمل كاف يخلص الرياضة من استخدام الأدوية المعززة للأداء.

وقرر المجلس التأسيسي للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات استبعاد جانوس بأغلبية الأصوات. وتم تعيين ميخايل بوخانوف،محاميا من قبل الوكالة، بشكل مؤقت، بدلا منه وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس الجمعة.

وكافحت روسيا لفترة طويلة مزاعم تعاطي الرياضيين أدوية تعزز الأداء.

وذكرت روسيا مطلع هذا الشهر انها دفعت 3ر6 مليون دولار للاتحاد الدولي لألعاب القوى لكي يسمح لها بالعودة للمسابقات الدولية.

وكان الاتحاد الروسي لألعاب القوى تم حظره من المسابقات الدولية قبل خمسة أعوام . ولم يتمكن من المشاركة في الأولمبياد الصيفية بريو دي جانيرو 2016.