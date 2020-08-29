مشادة ساخنة بين العطار والعشري بسبب نتائج مسحة كورونا للاعبي المصري

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نشبت مشادة بين طارق العشري المدير الفني لفريق المصري ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بسبب نتيجة مسحة فيروس كورونا الخاصة بالنادي البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يتواجه الأهلي أمام المصري مساء غد السبت على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "حتى الآن لم تصلني نتيجة (المسحات الطبية) التي تمت للاعبي المصري".

ليرد وليد العطار، قائلًا: "نتيجة المسحات وصلت لعبد الظاهر السقا (المدير الرياضي للمصري) وطبيب النادي منذ 3 ساعات تقريبا".

ليرد العشري: "عبد الظاهر السقا لم يبلغني بشيء".

وواصل العطار: "هناك تعجل داخل المصري، وقيل إن هناك 20 حالة إيجابية وهذا غير صحيح، ونتيجة المسحة وصلت إلى النادي".

وأوضح العشري: "وليد العطار يريد أن يلقي الخطأ علينا، لا بد أن يكون أمينًا، ولم تصلني المسحات".

وتابع العطار: "أنا أمين ومستعد أن أبرهن على صدق كلامي".

واختتم العشري: "وصلتني الآن النتيجة، 5 حالات إيجابية، منهم أحمد مسعود حارس المرمى".