ترامب يعبر عن خالص احترامه لرئيس وزراء اليابان ويعتزم الاتصال به

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صديقا عظيما وعبر عن قلقه من قراره التنحي لأسباب صحية.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "أود التعبير عن خالص احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي... إنه صديق عظيم لي، أشعر بالأسف الشديد من أجله". وأضاف ترامب أن آبي أحب بلده بشدة وأنه يعتزم الاتصال به، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن آبي أمس الجمعة أنه سيستقيل من منصبه لاعتلال صحته بعد معاناة طويلة مع التهاب القولون التقرحي لينهي بذلك أطول فترة لرئيس وزراء ياباني.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر حكومية غير محددة أن فريق آبي يرتب للاتصال الهاتفي يوم الاثنين المقبل. وامتنع مسؤول في وزارة الخارجية عن التعقيب.