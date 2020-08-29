أنجبت سيدة بمحافظة الأقصر 5 أطفال "توائم" بعد إجراء عملية ولادة قيصرية، اليوم الجمعة، بمستشفى الأقصر العام، حيث قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إن الأم وصلت إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة، وتم نقلها لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها، وأشار إلى أنها الآن بصحة جيدة، وإيداع التوائم الخمسة داخل الحضانة نظرًا لنقص نموهم.

وأضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبى، الذى أجرى عملية الولادة القيصرية مكون من: الدكتور محمد موسى، أخصائى النساء والولادة، والدكتور محمد عبده طبيب مقيم، والدكتور إيهاب صفوت والدكتور أحمد عبدالرحيم طبيبى التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض زكريا بخيت، وحمادة عبداللاه، وإبراهيم مخائيل.

وأشار إلي أن جميع الأطباء و التمريض مستعدون دائما لخدمة أهالي المحافظة، مقدما الشكر لقسم الحضانة وجميع العاملين بالمستشفى.