 بولندا تعتقل 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروسيا - بوابة الشروق
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بولندا تعتقل 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:51 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:51 م

أعلن حرس الحدود البولندي اعتقال 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروسيا، بعدما نصبت بولندا سياجا إضافيا من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر على الحدود لمنع تدفق المهاجرين.

وقال الحرس البولندي في بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن ضباط حرس الحدود وجنود الجيش البولندي اعتقلوا مجموعة مكونة من 13 شخصا، خربوا الحواجز التقنية على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

من جهته، قال وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي ماريوس كامينسكي، إن "الوضع على حدودنا غير مقبول على الإطلاق، المخالفين الذين كسروا السياج اعتقلهم حرس الحدود وسيتم تحميلهم المسؤولية الجنائية عن أفعالهم".

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