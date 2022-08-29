بوريل يرفض فرض حظر شامل على دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، إن فرض حظر كامل على دخول المواطنين الروس إلى التكتل "ليس فكرة جيدة"، وسط تقارير تتعلق باستعداد الدول الأعضاء لتعليق اتفاقية التأشيرات مع موسكو.

وتابع بوريل في مقابلة مع قناة "أو أر إف" النمساوية: "لست مع وقف منح التأشيرات لجميع الروس".

وأضاف إنه لا يعتقد أن قطع الاتصال مع المدنيين الروس سيكون له نتائج إيجابية، وقال أيضا إنه لا يعتقد أن الفكرة ستحقق الإجماع المطلوب بين الدول الأعضاء.

وأوضح بوريل أنه من الضروري إجراء مراجعة لبعض إجراءات التأشيرات لمجموعات معينة من الروس، لكنه رفض فرض حظر شامل.

وقال "علينا أن نكون انتقائيين، لا يمكننا اتخاذ إجراء عام"، مضيفا أنه واثق من أنه سيكون هناك نهج متوازن من جانب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين من المقرر أن يجتمعوا الأسبوع الجاري.

وظهرت مؤخرا فكرة فرض قيود على دخول السائحين الروس إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن شهدت الدول وصول الروس لقضاء العطلة الصيفية عبر دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

وتمنح التأشيرة الصادرة من أي دولة بمفردها حق الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في منطقة شنجن البالغ عددهم 26 عضوا بدون جوازات سفر.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تستعد لتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات المبرمة عام 2007 مع روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ثلاثة مسؤولين مشاركين في المحادثات قولهم إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون تقديم الدعم السياسي لتعليق الاتفاقية خلال اجتماع غير رسمي يعقد في براغ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن هذه الخطوة ستوسع التعليق الجزئي المفروض منذ فبراير الماضي على مسؤولي الحكومة الروسية وكبار رجال الأعمال ليشمل المواطنين المدنيين الروس الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات للاتحاد الأوروبي.

وتؤدي عمليات التعليق إلى جعل عملية إصدار تأشيرات للاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة وتتطلب إجراءات روتينية أكثر، وكذلك انتظار المتقدم لفترة أطول للحصول على الموافقة، وفقا لتوجيهات المفوضية الأوروبية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن المسؤولين المشاركين في المفاوضات، إنه لم يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتقييد سفر المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي، مثل وضع حدود لعدد تأشيرات الاتحاد الأوروبي التي سيتم إصدارها أو حظر السفر تماما.