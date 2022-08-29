روسيا تعلن عن مناورات عسكرية شرقي البلاد في الأول من الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الأحد/- إلى أن المناورات ستجرى في 7 ميادين شرقي البلاد.

ومن المقرر أن تجرى التدريبات في 7 ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا.

وأوضحت أن القوات المشاركة في المناورات ستتدرب على ضمان الأمن العسكري في شرق البلاد، فضلا عن تحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.



