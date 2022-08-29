بدء سريان حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت القاهرة)، من مساء اليوم.



وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر».



قتل اثنان من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وأصيب 22 آخرون بجروح، وفق ما أفادته مصادر طبية لوكالة «فرانس برس»، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.



وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق المؤسسات التابعة له كافة.



وكرد فعل لهذا القرار؛ اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، الواقعة وسط العاصمة بغداد.