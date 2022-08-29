 بوكا جونيورز يحقق انتصارا مثيرا على توكومان في الدوري الأرجنتيني - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

بوكا جونيورز يحقق انتصارا مثيرا على توكومان في الدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:15 ص

حقق فريق بوكا جونيورز انتصارا مثيرا أمام أتلتيكو توكومان وتغلب عليه 2 / 1 صباح الاثنين ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين، تغلب إستوديانتس لابلاتا على باتروناتو 1 / صفر وتعادل يونيون سانتا في مع ألدوسيفي سلبيا.

وتقدم أتلتيكو توكومان بهدف سجله أوجوستو لوتي في الدقيقة 17، لكن بوكا جونيورز قلب موازين المباراة لصالحه بثنائية متأخرة سجلها لوكا لانجوني في الدقيقتين 77 و87.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام خيمناسيا لابلاتا.

وتغلب إستوديانتس لابلاتا على باتروناتو بهدف وحيد سجله مانويل كاسترو في الدقيقة الثامنة، ليرتفع رصيد إستوديانتس إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط خلف باتروناتو.

بينما تعادل يونيون سانتا في مع ألدوسيفي سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 13 نقطة لألدوسيفي في المركز السادس والعشرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك