وزير المالية الألماني ينتقد المطالبة بإتاحة أسعار كهرباء مدعمة لقطاع الصناعة

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن رفضه لإتاحة أسعار كهرباء مدعمة للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وعلى هامش الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في قصر الضيافة الحكومي القريب من برلين، قال ليندنر لتلفزيون صحيفة "فيلت" اليوم الثلاثاء: "لا يمكننا أن نجعل كل دافعي الضرائب، كل المصانع والخبازين وشركات الحرف اليدوية والشركات المتوسطة، يدفعون ثمن سعر الكهرباء المخفضة لبعض المجموعات القليلة".

وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي الحر: "يجب علينا أن نقلل تكاليف الطاقة بوجه عام"، لافتا إلى أن وسيلة ذلك هو العمل على خلق المزيد من القدرة على توليد الطاقة بشكل سريع.

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اقترح توفير الكهرباء بسعر مدعم لقطاع الصناعة، وانضمت كتلة حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى هذا المطلب واقترحت توفير الكهرباء بواقع خمسة سنتات لكل كيلوواط/ساعة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام. غير أن المستشار الألماني نفسه لا يزال يتخذ موقفا متشككا حيال هذا المقترح حتى الآن.

وقال ليندنر إنه لا يعرف من أين يمكن أن تأتي الأموال لدعم سعر الكهرباء للصناعة بمليارات اليورو "كما أنني أرى أن هذا سيكون تشويها للمنافسة بين المجموعات الكبيرة للغاية وبين الشركات المتوسطة".

ورفض ليندنر استعانة الحكومة بديون جديدة من أجل دعم أسعار الطاقة وقال: "لا يمكنك أن تغلق 30 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية الرخيصة والصديقة للمناخ بقرار سياسي ثم تقول على الجانب الآخر إننا سنلغي مكابح الديون الجديدة ثم ندعم التأثيرات (الناجمة عن ذلك) على حساب الاستقرار المالي للبلاد، فهذا لن يكون سياسة حكيمة".