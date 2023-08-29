السعودية تطبق التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

طبقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، نظام التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43، حيث أسهمت في تميز أداء المسابقة في التصفيات النهائية، وفق أحدث التقنيات التي تأمل الوزارة في تحقيقها للرقي بأعمال المسابقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، يعتمد التحكيم الإلكتروني على الشفافية والدقة في التحكيم وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث يختار المتسابق بنفسه نموذج الاختبار إلكترونياً من عدد من النماذج المعدة في بنك الأسئلة، كما أن النظام يستخرج الدرجة المستحقة للمتسابق من خلال ما يرصده كل محكم من أخطاء أو ملحوظات على المتسابق أثناء تلاوته.

وتابعت الوكالة: «كما يحال تحليل النظام الإلكتروني عملية التحكيم، ويرصد آلياً التباين في الدرجات بين المحكمين، ويخدم القراءات العشر للقرآن الكريم، ويخدم النظام 7 لغات ليسهل التعامل معه من المتسابقين غير العرب».

ويذكر أن المسابقة تميزت في هذا العام بنوعية القُراء وجودة الحفظ والأداء، وزيادة عدد المشاركين والبالغ عددهم 166 متسابقاً، يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم، ورفع قيمة الجوائز إلى 4 ملايين ريال، ورفع قيمة الجائزة للفائز الأول في الفرع الأول إلى 500 ألف ريال.