محافظة الأقصر توضح تفاصيل حادث الغرق الجزئي لأحد الفنادق العائمة

قالت محافظة الأقصر، إن غرفة عملياتها تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتي تجري بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل في مدينة الأقصر.

وأضافت المحافظة، أنه على الفور انتقل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

وأشارت إلى التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم.

وأكد البلاغ، أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.

وأوضحت أنه تبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقد شخصين اثنين منهم، ويجري تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وجرى إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.