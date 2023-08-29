الإعصار إيداليا يشتد ويتجه نحو فلوريدا

تشتد قوة الإعصار إيداليا وهو يجتاح كوبا قبل أن يصل إلى اليابسة بالساحل الغربي لفلوريدا، ومن الممكن أن يتسبب الإعصار في دفع جدار مائي مميت إلى الشاطئ، كما يتسبب في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سرعة رياح إيداليا بلغت اليوم الثلاثاء 129 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تصل سرعتها إلى حوالى 5ر193 كيلومترا في الساعة، أو إعصار من الفئة 3، عندما تصل إلى الشاطئ في مكان ما في غرب فلوريدا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن المسار الحالي للعاصفة يأخذ شمال المناطق المكتظة بالسكان بالقرب من تامبا وكليرووتر، على الرغم من احتمال حدوث تغييرات في مساره.

ووفقا لبلومبرج فإنه من المرجح أن يصل اليابسة حوالي الساعة 10 صباح يوم الأربعاء (1400 بتوقيت جرينتش) بالقرب من ستاينهاتشي، على بعد حوالي 93ر120 كيلومترا جنوب شرق تالاهاسي.