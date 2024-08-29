تعليم الوادي الجديد يستعد لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال عقد اجتماع لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية، وبحضور منسق عام اللامركزية بالمديرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية؛ للوقوف على إنجاز الأعمال وعرض المعوقات وحلها استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس وتوزيع مخصصات التعليم الفني والمجتمعي.

وأكد المتابعة المستمرة بالمدارس ومتابعة الأنشطة الصيفية المختلفة، وإعلان نتائج مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين في التربية الفنية صيف 2024 والتي جرى تنفيذها خلال الإجازة الصيفية في جميع الإدارات التعليمية، بإشراف توجيه عام التربية الفنية بالمديرية.

وأسفرت عن فوز مدرسة الأمل الابتدائية الجديدة بالخارجة بالمركز الأول في الإشغال الفنية والتعبير المجسم، والمركز الثاني فازت مدرسة العوينة الابتدائية بالداخلة، والمركز الثالث فازت مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بالفرافرة، والمركز الرابع فازت مدرسة بلاط الإبتدائية ببلاط، وفي مسابقة التعبير الفني والتصميم الفنى فاز بالمركز مدرسة العوينة الابتدائية بالداخلة، وبالمركز الثاني مدرسة الأمل الإبتدائية الجديدة بالخارجة، وبالمركز الثالث مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بالفرافرة، وبالمركز الرابع مدرسة بلاط الإبتدائية ببلاط.