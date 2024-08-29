يعرض الفيلم الوثائقي الطويل "سمر.. قبل آخر صورة" إخراج آية الله يوسف، في سينما زاوية يوم الجمعة، 30 أغسطس، الساعة 7 مساءً، ويعقبه ندوة مع صناع العمل بعنوان "رحلة سمر الملهمة للتعافي من التروما".

يشارك في الندوة بطلة الفيلم سمر، والمخرجة آية الله يوسف، واستشاري الطب النفسي د. نبيل القط، وتديرها المخرجة ناهد نصر.

يروي الفيلم قصة سمر ومحاولاتها لإعادة بناء حياتها بعد تعرضها لهجوم بمادة حارقة من قبل شريكها السابق، ورحلتها التي استمرت خمس سنوات للتعافي النفسي والجسدي من خلال مساعدة امرأة أخرى تعرضت للهجوم نفسه. وقد تم اختيار الفيلم للعرض في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان Encounters السينمائي الدولي في جنوب إفريقيا، وسيشارك قريبًا في عدد من المهرجانات العربية.

ستناقش الندوة كيف تحولت رحلة سمر الشاقة للتعافي إلى تجربة سينمائية خاصة وحميمية، وكيف أصبحت هذه التجربة المؤلمة على الشاشة مصدر إلهام وقوة، ونموذجًا يحتذى به للكثيرين.