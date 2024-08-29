مهمة أوروبية بالبحر الأحمر: رصد حرائق على متن ناقلة نفط ترفع علم اليونان

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر، اليوم الخميس، إنها رصدت حرائق على متن ناقلة نفط ترفع علم اليونان، لكن لا يوجد تسرب نفطي حتى الآن.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد بثت مشاهد إحراق السفينة اليونانية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وتعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل نصرة لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) تدرس اتخاذ إجراءات وقائية منها سحب ناقلة النفط "إم في سونيون" التي تعرضت لهجوم في الآونة الأخيرة قبالة ساحل اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، أن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط الخام التي ترفع علم اليونان وإن النفط يتسرب منها فيما يبدو.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ "سونيون" لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما، مشيرا إلى أن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.