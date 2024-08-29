شرطي مغربي يحرر مخالفة مرورية بحق ابنه (صورة)

أفادت صحيفة "المساء" المغربية بأن شرطي مرور في مدينة الصويرة أقدم على تحرير مخالفة بحق ابنه بعد ضبطه يقود دراجة نارية دون الالتزام بوضع الخوذة الواقية على الرأس.



وذكرت أن الشرطي عمل على تطبيق القانون دون أي تمييز لصالح ابنه غير متردد في تحرير المخالفة، وفق ما نقله موقع "هسيبرس".

وأفادت بأن الواقعة نالت إشادات واسعة النطاق في المملكة مشيرين إلى أن محرر المخالفة سار في اتجاه يخالف الحكايات المتناقلة في مختلف أرجاء المغرب بشأن إقدام مسؤولين على تمكين أبنائهم من معاملات تفضيلية للحصول على امتيازات أو الهروب من العقاب عند خرق القوانين.