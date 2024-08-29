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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، عددًا من الأوامر الملكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تضمنت الأوامر إنهاء خدمة الفريق الأول الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد.

وتضمنت الأوامر كذلك إعفاء الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

وشملت الأوامر إعفاء الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن محمد المطير، رئيس أركان القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

وقالت «واس» إن الأوامر شملت ترقية اللواء الركن / فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

ولفتت إلى صدور أمر ملكي بترقية اللواء الركن / فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيساً لأركان القوات البرية.

وأشارت إلى ترقية اللواء البحري الركن / محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية.