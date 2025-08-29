باكستان تسابق الزمن لإجلاء عشرات الآلاف المحاصرين بسبب الفيضانات

يسابق رجال الإنقاذ في باكستان الزمن لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص المحاصرين بسبب الفيضانات، حيث ظل العديد منهم بدون طعام أو إمدادات طبية اليوم الجمعة، بينما تكافح الحكومة لتقديم المساعدات والحيلولة دون تعرض مدينة لاهور ومدن أخرى للغرق.

وبدأت الفيضانات في مقاطعة البنجاب الشرقية، يوم الاثنين الماضي، عندما تسبب هطول كميات غير طبيعية من الأمطار في إطلاق مفاجئ للمياه من السدود الهندية على أنهار سوتليج وتشيناب ورافي.

يشار إلى أن كميات المياه الهائلة المتدفقة التي ضربت المنطقة هي الأولى منذ 4 عقود.

وحذرت نيودلهي الأسبوع الماضي إسلام آباد بشأن فيضانات محتملة عابرة للحدود.

ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء ما يقرب من 300 ألف شخص من المناطق المتضررة من الفيضانات، حسبما أفاد عرفان علي كاثيا، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في البنجاب.

وتأثر أكثر من مليون شخص بهذه الموجة من الفيضانات .

وقال كاثيا، إن نحو 20 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات التي شهدها إقليم البنجاب الأسبوع الجاري، مما رفع عدد القتلى في جميع أنحاء البلاد إلى 820 منذ الفيضانات المفاجئة في أواخر يونيو الماضي.

وزار قائد الجيش الباكستاني، المارشال سيد عاصم منير، المناطق المتضررة من الفيضانات في منطقة نارووال اليوم الجمعة، لاستعراض عمليات الإنقاذ والإغاثة.