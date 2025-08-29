بن غفير: تركيا تساوي حماس

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، إن "تركيا تساوي حركة حماس".

ونشر بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في طهران، وكتب "تركيا = حماس"، في إشارة إلى اتهامه أنقرة بدعم الحركة، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وكان أردوغان صرح أمس قائلا: "عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعا"، مشددا على أنهم "سيحاسبون عاجلا أم آجلا".

تشهد العلاقات التركية – الإسرائيلية توترا متزايدا منذ سنوات، تصاعد بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، حيث اتخذ أردوغان مواقف حادة ضد إسرائيل، متهما إياها بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين، ومؤكدا دعمه السياسي والإنساني لغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده قطعت علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان قوله، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي حول مستجدات الوضع في غزة: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل".

وأضاف: "لا نسمح للسفن التركية بالذهاب إلى الموانئ الإسرائيلية. ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".