19 طبيبًا من مختلف الجامعات يبدأون الكشف والعمليات الجراحية مجانا بمستشفى العريش 

أكد الدكتور عمرو عادل عبدالعال، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات "القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة".

وأوضح الدكتور عمرو عادل عبدالعال، أن الدفعة الجديدة تضم 19 من أطباء الجامعات في تخصصات "الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والتخدير، وجراحة القلب والصدر، والتجميل، والعظام، وجراحة مخ وأعصاب، والأشعة، وطب الأورام، والأوعية الدموية، والرمد".

وأضاف أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحى، بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

وأشارت ميرفت عبدالجواد منسق عام القوافل الطبية، إلى أن القافلة تضم تخصصات "جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحة تجميل، جراحه مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، الأشعة، رمد، تخدير، أوعية دموية."