سبورتينج براجا يفوز على بورتيمونينسي بهدف نظيف في الدوري البرتغالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز سبورتينج براجا على مضيفه بورتيمونينسي 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز سانتا كلارا على جيل فيسنتي 1 / صفر، و فيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا بذات النتيجة.

ويدين سبورتينج براجا بالفضل في هذا الفوز للاعبه باولينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ورفع براجا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بورتيمونينسي عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق سانتا كلارا فوزا صعبا من ضيفه جيل فيسنتي 1 / صفر.

ويدين سانتا كلارا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس كالفاريو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد جواو أفونسو لاعب جيل فيسنتي في الدقيقة 25.

ورفع سانتا كلارا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد جيل فيسنتي عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا 1 / صفر.

وسجل إدموند تابسوبا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة طرد برونو سانتوس لاعب باكوس دي فيريرا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد باكوس دي فيريرا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.