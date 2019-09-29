ريفر بليت يضاعف محنة خيمناسيا لا بلاتا في الدوري الأرجنتيني

تخلص ريفر بليت من آثار الهزيمة التي مني بها أمام ضيفه فيليز سارسفيلد قبل أسبوع وقفز إلى المركز السادس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بالفوز الثمين 2 / صفر على مضيفه خيمناسيا لا بلاتا مساء السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز أرسنال ساراندي على استوديانتس لا بلاتا 3 / صفر.
وتغلب ريفر بليت على مضيفه خيمناسيا بهدفين نظيفين سجلهما جورج كاراسكال وإجناسيو سكوكو في الدقيقتين 22 و74 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس ويضاعف محنة خيمناسيا الذي مني بالهزيمة السابعة له على التوالي في المسابقة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز ال24 الأخير.
ولم يجد أرسنال ساراندي صعوبة كبيرة في الفوز على استوديانتس لا بلاتا 3 / صفر ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم للمركز الثالث فيما تجمد رصيد استوديانتس عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر حيث مني بالهزيمة الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.
وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما جاستون ألفاريز من ضربة جزاء في الدقيقة 19 وجوناثان شونكي لاعب استوديانتس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 .
وفي الشوط الثاني، عزز خوان كروز كابروف فوز الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 67 .