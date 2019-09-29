ريفر بليت يضاعف محنة خيمناسيا لا بلاتا في الدوري الأرجنتيني

تخلص ريفر بليت من آثار الهزيمة التي مني بها أمام ضيفه فيليز سارسفيلد قبل أسبوع وقفز إلى المركز السادس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بالفوز الثمين 2 / صفر على مضيفه خيمناسيا لا بلاتا مساء السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز أرسنال ساراندي على استوديانتس لا بلاتا 3 / صفر.