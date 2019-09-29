المحكمة الإدارية الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين

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أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد بأن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب المعلمين.

يأتي الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، الذي دخل اليوم أسبوعه الرابع، رغم قرار من الحكومة بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وكانت النقابة قالت الليلة الماضية إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50% على الرواتب الأساسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر اليوم يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب.