أكسيوس: ترامب يجتمع مع كوشنر وويتكوف قبل محادثات حاسمة بشأن غزة

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مع فريقه الأعلى للأمن القومي لبحث تطورات المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة غزة، قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر في وقت لاحق من اليوم، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصدرين مطلعين.

وبحسب أكسيوس، يدفع ترامب وفريقه بقوة لإنجاز المفاوضات خلال أيام، تمهيدًا لاتفاق يُنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ويقود إلى إطلاق سراح بقية المحتجزين.

وقال ترامب، الاثنين، إنه يعتقد أن "لدينا فرصة جيدة حقًا" لإتمام الصفقة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن الاتفاق لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، مشيرين إلى أن المفاوضات الأخيرة كانت تقنية وتركزت على تضييق الفجوات المتبقية، بينما يُتوقع أن تكون اللحظة الحاسمة مع وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ صباح الأربعاء.

وحضر الاجتماع في البيت الأبيض، إلى جانب ترامب، نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

و أوضح الموقع أن ويتكوف وكوشنر قدّما إحاطة عن سير المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وأحدث الرسائل التي نقلها الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بعث ترامب رسالة إلى مجموعة من عائلات المحتجزين الإسرائيليين، شكرهم فيها على ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، مؤكدا التزامه الشخصي بإعادة المحتجزين إلى منازلهم وإنهاء الحرب خلال أيام.