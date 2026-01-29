موعد نهائي بطولة إفريقيا لليد بين مصر وتونس

حجز منتخب مصر لكرة اليد مقعده في نهائي كأس أفريقيا 2026 المقامة في رواندا، بعد فوزه على كاب فيردي في نصف النهائي بنتيجة 32-26، ليقترب الفراعنة من تحقيق لقبهم الرابع على التوالي والعاشر في تاريخهم.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب تونس صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويح بالبطولة حيث توج بالبطولة 10 مرات، بعد فوزه في نصف النهائي على الجزائر بنتيجة 33-24.

ومن المنتظر أن يقام نهائي البطولة يوم السبت 31 يناير الجاري، فيما لم يتم الإعلان عن توقيت انطلاق المباراة حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد قدم أداءً لافتًا خلال منافسات الدور الرئيسي، حيث حقق فوزًا عريضًا على منتخب الجزائر بنتيجة 42-28، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفراعنة، قبل أن يواصل نتائجه القوية بالفوز على نيجيريا بنتيجة 48-22.

وحصل المنتخب على راحة قبل مواجهة نصف النهائي، استغلها الجهاز الفني لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل مثالي للمواجهة الحاسمة.

ويُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على الجابون 36-25، ثم أنجولا 41-28، قبل أن يختتم دور المجموعات بانتصار كبير على أوغندا بنتيجة 54-13، ليؤكد تفوقه الكامل في جميع مراحل البطولة.