وزيرة الصحة: نتوقع أن تحدث زيادة في أعداد إصابات كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تراجع بشكل دائم الممارسات التي حدثت في الدول التي ارتفعت بها أعداد الإصابات، بحيث يتم التأكيد على الإجراءات الاحترازية في مصر لتكون أقوى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن أكثر الدول التي عاودت أعداد الإصابات الارتفاع بها بشكل كبير؛ كانت نتيجة تزاحم الناس في الأماكن المغلقة، متوقعة أن تحدث زيادة في أعداد إصابات كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وتابعت: «نستعد لمواجهة أي نوع من الزيادات»، مشددة على ضرورة اتباع مزيد من الإجراءات الاحترازية، وعدم التواجد في أماكن مغلقة، أو ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي داخل تلك الأماكن.

ونصحت بتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة أو الذين يتلقون علاج مثبط للمناعة أو علاج الأورام أو الفشل الكلوي بلقاح الإنفلوانزا الموسمية.