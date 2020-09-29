البرهان ينعى أمير الكويت: كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، قال البرهان إن أمير الكويت كان قائدا عربيا بارزاً كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة بلاده والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص.

وأشار إلى أن الفقيد ساهم الفقيد في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والكويتي، فضلاً عن مواقف بلاده الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.