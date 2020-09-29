ضبط 3735 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت إدارات المرور خلال 24 ساعة مضت من ضبط 3735 مخالفة متنوعة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث.

وشملت المخالفات،1495 تجاوز السرعة المقررة، و191 مخالفة السير بدون تراخيص، كما تم احتجاز 12 دراجة نارية مخالفة، وتحررير 22 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.