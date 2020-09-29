أكاديمية البحث العلمي: فتح باب التقدم بمشروعات مبتكرة لتلقي تمويل بحاضنة إبداع

أعلنت أكاديمية البحث العلمي وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، فتح باب التقدم للدورة الثانية من الحاضنة التكنولوجية "إبداع" وهي حاضنة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة 5 ملايين جنيه.

وتعد "إبداع" من الحاضنات الرائدة المتخصصة في مجالات الابتكار في مجالات التحول الرقمي ومن المقرر أن تتضمن خلال دورتها الثانية العديد من المحاور منها Industry4.0 والبنية التحتية ومنصات الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الواقع الافتراضي والتطبيقات المالية.

وتعد إبداع إحدى أفرع الحاضنات الـ20 ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، حيث يتم قبول طلبات التقديم اعتبارا 29 سبتمبر وحتى الثاني من نوفمبر المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg.

من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية إن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية 2030.

وأضاف صقر، أنهم حريصون على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل، موضحا أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي «انطلاق» بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن ٢٠ حاضنة بتمويل ٧٠ مليون جنيه، حيث يتم احتضان أكثر من ١٣٠ شركة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتم تخريج 103 شركات تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیا فی السوق المحلي والخارجي ما بین استثمارات وتمویل ذاتی، وقد أتاح برنامج انطلاق فرص عمل لشباب المبتکرین ورواد الاعمال.

من جانبه، قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الدورة الحالية من الحاضنة ستكون متميزة من حيث محاور الموضوعات والهدف من أعداد الخريجين، حيث نخطط لاستقبال 100 مشروع وتلقى أفكار 200 مبتكر في المرحلة الأولى، على أن يصل عدد رواد الأعمال إلى مايقرب من 20 مبتكر في مرحلة ماقبل الاحتضان ويتم تصفيتهم لاختيار الأفضل منهم مابين 10 - 15 مشروع في مرحلة الاحتضان.

ومن المنتظر عقد لقاء موسع خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة ومشاركة من المبتكرين وممثلي الشركات من المهتمين لمناقشة أهداف الحاضنة ودورها في تعزيز التحول الرقمي في مصر والإجابة عن كافة الاستفسارات.

جدير بالذكر أن الحاضنة "إبداع" خرجت 7 شركات تكنولوجية ناشئة في الدورة الأولى للاحتضان وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنية للشركة الواحدة، والذين حققوا نجاحا في التواجد بالسوق وبدء تحقيق أرباح وعمل شراكات مع كيانات اقتصادية متميزة في نفس مجال عملهم في التعليم والسياحة والواقع المعزز والواقع الافتراضي والعقارات والتعليم الفني وقياس ذكاء الأطفال.