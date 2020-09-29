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الملك سلمان يهنئ أمير الكويت الجديد على تولي مقاليد الحكم

الملك سلمان
الملك سلمان
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:53 م

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، بأمير دولة الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، مهنئًا إياه على تولي مقاليد الحكم في الكويت.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، قدم الملك سلمان التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائلًا: «فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم».

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة مع الكويت، داعياً الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنياً للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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